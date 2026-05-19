Для Азербайджана климатическая устойчивость и инклюзивная урбанизация - национальные приоритеты

Для Азербайджана климатическая устойчивость и инклюзивная урбанизация являются ключевыми национальными приоритетами.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала заместитель руководителя Аппарата Государственного комитета градостроительства и архитектуры Гюльшан Рзаева в ходе диалога на тему "Глобальный жилищный кризис: какой план действий?", проходящего в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

"Для Азербайджана климатическая устойчивость и инклюзивная урбанизация являются ключевыми национальными приоритетами и полностью интегрированы в наши национальные приоритеты "Азербайджан 2017". Мы рассматриваем городское планирование как стратегический инструмент для преодоления социальных разрывов и управления быстрым ростом", - сказала она.

По ее словам, одним из самых ярких примеров применения принципов Новой городской повестки также является программа "Великое возвращение" на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

"На этих территориях, которые в течение почти трех десятилетий подвергались разрушению и ущербу в период оккупации, ведутся масштабные работы по восстановлению и развитию.

Принципы Новой городской повестки и новый подход к городскому планированию действительно стали основой наших проектов и планировочной деятельности на этих территориях. Они строятся с акцентом на устойчивость, инклюзивность и жизнестойкость: умные города и умные деревни, зоны зелёной энергии, климатически чувствительное планирование лежат в основе этого процесса с самого начала", - отметила Г.Рзаева.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.