Современные технологии должны активнее внедряться в градостроительство

Как сообщает Day.Az, об этом заявил известный турецкий певец Халук Левент в интервью журналистам в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Он отметил, что после землетрясения в Кахраманмараш Турция получила большую поддержку от Азербайджана:

"После землетрясения в Кахраманмараше мы получили большую помощь от наших азербайджанских братьев. Мы благодарны азербайджанскому народу".

Он также сообщил, что мечтает посетить Карабах, а в сентябре планирует выступить с концертом в Баку.

"Как председатель фонда Ahbap, прежде всего хочу отметить: все государственные учреждения работают. Мы верим, что в ближайшее время сможем вернуться к нормальной жизни. Безопасные и комфортные города строятся благодаря сильной инфраструктуре и эффективной работе государственных институтов. Необходимо возводить устойчивые здания в строгом соответствии с нормами законодательства. Это крайне важно для будущего городов", - подчеркнул он.

По словам Левента, он возлагает большие надежды на форум и считает, что современные мировые технологии и инновации, направленные на повышение комфорта и благополучия людей, должны активно внедряться и в сферу градостроительства.