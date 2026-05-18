Лайнер с зараженными хантавирусом прибыл в Роттердам

Лайнер MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса, прибыл в порт Роттердама.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал NU.nl.

15 мая портал Hart van Nederland сообщил, что власти Нидерландов подготовят 23 портативных жилых модуля в порту, где члены экипажа, в числе которых один российский гражданин, проведут шесть недель на карантине.