Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Обнародован прогноз погоды на 19 мая.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня временами ожидается дождь. Днем в некоторых пригородных районах возможны кратковременное усиление осадков и гроза. Ночью и утром будет туман. Юго-западный ветер утром сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 15-18 градусов тепла, днем - 19-23 градуса тепла. Атмосферное давление повысится с 751 до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические осадки. В отдельных местах возможны интенсивные дожди, грозы, град, а в высокогорных районах - снег. Временами будет туман. Умеренный западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов тепла, днем - 20-25 градусов тепла, в горах ночью - 5-10 градусов тепла, днем - 12-17 градусов тепла, местами - 20-24 градуса тепла.

