Президент Ильхам Алиев порекомендовал гостям посетить Sea Breeze

Президент Ильхам Алиев на церемонии открытия WUF13 коснулся также проектов Белый город и Sea Breeze, реализуемых на территории Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства, отметив, что ранее этот район назывался "Черный город" из-за запущенности, в частности, сказал: "Теперь же мы создали Белый город - образец современного градостроительства".

Президент Ильхам Алиев также отметил проект Sea Breeze - еще одно успешное проявление урбанизации в Азербайджане, порекомендовав гостям посетить и этот прибрежный курортный комплекс.