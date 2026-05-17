Мир и доверие формируются на местном уровне

Мир строится не только в судах или международных институтах, мир и доверие формируются и на местном уровне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал мэр Гааги Ян ван Занен в ходе Всемирной ассамблеи местных и региональных органов власти: местное руководство формирует обновленный многосторонний подход в рамках Всемирного форума городов WUF13.

"В Баку, мы вновь встречаемся в очень важный момент - не только потому, что приближается 2030 год и десятилетний обзор Новой городской повестки, но и потому, что сам международный контекст стремительно меняется.

И то, что особенно бросается мне в глаза сегодня по сравнению с предыдущими форумами, - это то, насколько сократилась дистанция между глобальными дискуссиями и повседневной местной реальностью", - сказал он.

Ван Занен отметил, что глобальные вызовы заставляют переосмысливать мультилатерализм как более инклюзивную, многоуровневую и ориентированную на реализацию систему.

"Потому что кризис затронул далеко не все. Есть система мультилатерализма, которая не только не переживает кризис, но продолжает укрепляться и развиваться. Это система, созданная городами и регионами. Система, основанная на близости к людям, солидарности и инклюзивности.

Глобальное муниципальное движение демонстрирует, что сотрудничество между территориями не только возможно, но и способно приводить к глубоким преобразованиям", - сказал он.