Страшное ДТП в Бангкоке: поезд протаранил автобус и автомобили

В столице Таиланда Бангкоке в результате столкновения грузового поезда с пассажирским автобусом и автомобилями пострадали 32 человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Thai PBS, в результате аварии погибли 8 человек.

По предварительной версии, автобус, остановившись на железнодорожном переезде, заблокировал работу автоматической системы шлагбаума.