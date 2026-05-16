Кир Стармер может добровольно уйти в отставку

Глава британского правительства Кир Стармер может добровольно покинуть свой пост и передать полномочия мэру Большого Манчестера Энди Бернему.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Daily Telegraph, 14 мая Бернем объявил о намерении участвовать в довыборах в Палату общин от округа Мейкерфилд на севере Англии. Уже 15 мая его кандидатуру утвердил национальный исполнительный комитет правящей Лейбористской партии. Довыборы предварительно назначены на 18 июня и пройдут после добровольной отставки депутата-лейбориста Джоша Симонса, который покинул мандат, чтобы открыть Бернему путь в парламент. В случае победы Бернем сможет претендовать на пост премьер-министра Великобритании, поскольку все ключевые министры Соединенного Королевства обязаны быть членами парламента.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Великобритании Уэз Стритинг решил уйти из правительства и попытаться сместить премьер-министра Кира Стармера.