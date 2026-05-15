Средний коридор обладает реальным потенциалом для более эффективного соединения региона ОТГ с глобальными торговыми потоками

Средний коридор обладает реальным потенциалом для более эффективного соединения региона Организации тюркских государств (ОТГ) с глобальными торговыми потоками.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев по случаю неформального саммита организации, который состоится сегодня в Туркестане (Казахстан).

"Действительно, Средний коридор становится всё более важным в современном глобальном контексте. По мере трансформации цепочек поставок страны ищут не только более быстрые маршруты, но и более надёжные и диверсифицированные варианты. В этом смысле Средний коридор формируется как очень практичное звено между Азией и Европой. Для нас его развитие остаётся ключевым приоритетом в рамках "Видения тюркского мира - 2040". Это один из самых коротких сухопутных маршрутов между Востоком и Западом, и он обладает реальным потенциалом для более тесной интеграции нашего региона в глобальные торговые потоки", - сказал он.

В то же время генеральный секретарь ОТГ подчеркнул, что одной инфраструктуры недостаточно.

"На самом деле решающее значение имеет координация между странами и то, насколько эффективно система работает на практике. Именно поэтому мы уделяем внимание как укреплению связности, так и упрощению операционных процессов на маршруте. Хорошим примером является железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая, как ожидается, значительно увеличит пропускную способность и повысит эффективность транзита, с объёмами перевозок до 15 миллионов тонн в год", - сказал К. Омуралиев.

Он отметил, что особый акцент также делается на цифровизации в сфере таможни и логистики.

"Азербайджан и другие государства-члены успешно внедряют такие системы, как ePermit (электронные разрешения на перевозки), eCMR (электронные товарно-транспортные накладные) и eTIR (электронная система таможенного транзита), что делает международные перевозки более быстрыми, простыми и прозрачными. Важной вехой в этом направлении стало принятие региональной дорожной карты по полной реализации eTIR на заседании глав таможенных служб ОТГ в Баку в январе 2025 года, а также подписание меморандума о взаимопонимании по внедрению eCMR в апреле 2026 года министерствами транспорта государств-членов ОТГ", - сказал генсек ОТГ.

Омуралиев считает, что наряду с решениями, принятыми на Самаркандском саммите в 2022 году по упрощению таможенных процедур и международных грузоперевозок, эти меры постепенно делают Средний коридор более эффективным и предсказуемым.

"Со временем именно это обеспечит ему роль по-настоящему конкурентоспособного и надёжного маршрута для всех вовлечённых партнёров", - добавил он.