Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Парагвая

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Парагвай Сантьяго Пенье.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника - Дня независимости Республики Парагвай, выражаю наилучшие пожелания.

Верю, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Парагваем, расширение сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Парагвая - благополучия и процветания".