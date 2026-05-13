Американцы столкнулись с рекордным скачком цен на еду

В США цены на продукты питания выросли самыми быстрыми темпами за почти четыре года. Об этом сообщило издание The Washington Post (WP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Причинами такой динамики стали неуклонно дорожающие энергоносители в сочетании с тарифами и продолжающимися проблемами в сельском хозяйстве. Особенно резко выросли цены на некоторые ключевые продукты питания, входящие в рацион американцев, включая свежие овощи, фрукты и говядину. Например, помидоры в апреле подорожали на 15 процентов по сравнению с предыдущим месяцем и почти на 40 процентов за последний год.

Что касается популярной в США говядины, то в апреле 2026 года ее стоимость оказалась на 15 процентов выше, чем год назад.

В целом цены на продукты питания выросли более чем на 18 процентов с января 2022 года.