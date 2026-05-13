Отвалившееся от автомобиля колесо врезалось в другую машину в Баку

На территории Сабаильского района Баку от автомобиля во время движения отвалилась запчасть, создав опасность для других участников дорожного движения и нанеся серьезный ущерб одному из автомобилей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, кадры инцидента в соцсетях опубликовал пользователь по имени Рашад Мамедли.

По его словам, происшествие было зафиксировано 27 апреля на улице Микаила Мушфига:

"Примерно в 19:09, когда я ехал от "Волчьих ворот" в сторону Управления дорожной полиции города Баку, с ехавшего навстречу Nissan Patrol с багажной части отвалилась крышка запасного колеса и нанесла серьезные повреждения передней части моего автомобиля марки Hyundai Grandeur. Кроме того, повреждения получил еще один автомобиль, двигавшийся в правой полосе. Однако до настоящего времени эту машину найти не удалось. Хотя произошедшее должно считаться дорожно-транспортным происшествием".

Затем стало известно, что сотрудники полиции установили автомобиль, причастный к инциденту, и в связи с произошедшим будут приняты соответствующие меры.