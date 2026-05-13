Флорида борется с масштабными лесными пожарами - ВИДЕО

Лесные пожары во Флориде охватили территорию площадью 48,5 тысячи гектаров. Во время тушения огня погиб один спасатель. Как передает Day.Az со ссылкой на The New York Times, власти штата называют нынешние пожары одними из самых масштабных и разрушительных за последнее десятилетие. Видео: Visegrád 24/X