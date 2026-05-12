Пассажиры будут пользоваться единой транспортной сетью

Реорганизация ЗАО "Бакинский метрополитен" в форме присоединения к нему ООО "BakuBus" и ООО "Бакинская таксомоторная служба" является началом качественно нового этапа в развитии общественного транспорта в нашей стране, особенно в столице Баку.

Как передает Day.Az, об этом в интервью АМИ Trend и независимой телерадиокомпании "Азад Азербайджан" сказал председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" Вусал Асланов.

По его словам, сегодня в мире обсуждаются не отдельные виды транспорта, а общая мобильность городов в целом.

"Этот механизм, применяемый в ведущих городах мира уже более пятнадцати лет, направлен на обеспечение для пассажиров более доступного, скоординированного и комфортного транспорта. Пассажиры теперь будут пользоваться метро, автобусами, трамваями и другими видами транспорта как элементом единой транспортной сети, дополняющей друг друга. Данные по видам транспорта будут обрабатываться и анализироваться в едином центре и служить принятию решений. В таких городах, как Лондон, Париж, Берлин, Гонконг, Сингапур, этот опыт уже давно применяется. Это решение является стратегическим шагом. Наша главная цель заключается в том, чтобы услуги метро, автобусов и такси не дублировали друг друга, а дополняли. Пассажир, выйдя из метро и направляясь к остановке автобусов или такси, должен ощущать продолжение единой цепи обслуживания. Это в будущем еще больше облегчит внедрение как единой платежной системы, так и единых графиков движения.

Принятое решение охватывает компании "BakuBus" и "Бакинское такси". "Bakubus" - это государственная компания, управляющая многими маршрутами в городе Баку, а также осуществляющая деятельность в городах Гянджа и Ханкенди. "Бакинское такси" состоит из специальных такси, которые наши пассажиры называют "лондонским такси". Указ охватывает эту сферу. Другие маршруты, другие автобусные услуги продолжат свою деятельность в прежнем формате".

В. Асланов отметил, что пассажиры смогут более комфортно осуществлять пересадку между видами транспорта: "В упомянутых мной городах существуют недельные, часовые, месячные пакеты. Это один из первых шагов к запуску данных платежных решений. В будущем мы сможем продвигаться к цели осуществления комплексных платежей".

Трамвай возвращается

В. Асланов отметил, что одной из тем, обсуждаемых уже долгое время, является трамвай. "В государственной программе на 2025-2030 годы имеются специальные статьи касательно трамвая. В настоящее время разрабатывается концептуальный план. Предварительно планируется строительство трамвайной линии от Мехтиабада до центра города Баку, с обсуждением нескольких альтернативных вариантов. В будущем планируется функционирование трамвая в Баку по пяти направлениям. Предварительно предполагается прокладка линии в районах с высокой плотностью населения и ограниченным доступом к массовому общественному транспорту. Цель заключается в том, чтобы трамвай не заменял метро и автобус, а, напротив, стал связующим звеном между ними"".

Бакинский метрополитен готовится к большим изменениям

По словам В. Асланова, в Государственной программе на 2025-2030 годы определены конкретные задачи для всех учреждений, связанных с дорожно-транспортной инфраструктурой: "Задачи, касающиеся Бакинского метрополитена, можно в основном разделить на три группы: обеспечение стабильной работы существующей инфраструктуры, ее модернизация, а также расширение сети метрополитена.

Соответственно, текущие оперативные работы сфокусированы на снижении плотности пассажиропотока. В настоящее время, если сравнить Бакинский метрополитен с 213 действующими в мире метрополитенами, он находится в десятке по степени плотности пассажиропотока. Учитывая, что расширить инфраструктуру в короткие сроки невозможно, проводятся работы по оптимизации плотности пассажиропотока за счет сокращения интервалов. Ранее на самом загруженном направлении Бакинского метрополитена "Ази Асланов - 28 Мая" курсировало 30 пар поездов. Долгое время это считалось максимальным пределом технических возможностей. С 2025 года мы начали поэтапно сокращать интервалы: сначала увеличили количество до 32 пар поездов, затем до 34, а в настоящее время в вечерние часы пик довели его до 36 пар поездов. В основе этого лежат работы по улучшению инфраструктуры и цифровизация графика движения. Это, по сути, является новым верхним пределом нашей существующей инфраструктуры.

Кроме того, на "фиолетовой линии" мы сократили интервал с 16 минут до 8 минут на направлении от станции "Ходжасан" до станции "Автовокзал", а на направлении от "Автовокзала" до "8 Ноября" - с 10 минут до 5 минут. На участке "зеленой линии" "Джафар Джаббарлы - Хатаи" мы сократили интервал с 12 минут до 7 минут. На направлении "Ази Асланов - Ахмедли" 10-минутный интервал в часы пик был сокращен до 5 минут".

Как сокращается интервал между поездами?

Председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" сообщил, что разделение "красной" и "зеленой" линий является одним из основных условий для дальнейшего сокращения интервала: "Мы уже приблизились к максимальному пределу, который позволяет наша сегодняшняя инфраструктура. Чтобы снизить интервал еще больше, нам необходимо провести фундаментальные работы. Во-первых, должна быть обновлена система сигнализации, управляющая поездами - в текущем году по этому вопросу будет объявлен тендер, и реализация этого проекта позволит в будущем сократить интервал, установив меньшее расстояние между поездами.

Во-вторых, это вопрос разделения линий. Наши "красная" и "зеленая" линии соединяются на станции "28 Мая", и для обеспечения технической безопасности на участке "28 Мая - Ази Асланов" обязательным условием является наличие интервала в 100-110 секунд. Учитывая, что поезда прибывают поочередно с направлений "Ичери Шехер" и "Дернегюль", автоматически наш интервал на этом противоположном направлении составляет чуть более 200 секунд. Если мы не разделим эти линии, у нас не будет возможности снизить этот интервал. Каждая линия должна работать отдельно и независимо, иметь собственное депо. Строительство депо "Дернегюль" продолжается. После разделения линий станцией "28 Мая" будут пользоваться только пассажиры, пользующиеся поездами, идущими в направлении "Ичери Шехер". Пассажиры, следующие в направлении "Дернегюль", будут пользоваться станцией "Джафар Джаббарлы". Дополнительный пассажирский тоннель, соединяющий станцию "Джафар Джаббарлы" с "28 Мая", мы введем в эксплуатацию в летние месяцы. Это станет первым завершённым этапом проекта по разделению линий.

Одним из элементов, влияющих на сокращение интервалов, является система оборота. За станцией "Ичери Шехер" начаты строительные работы - после их завершения поезд будет прибывать на станцию, переходить на тупиковый путь за станцией, и следующий поезд на станцию "Сахил" будет прибывать быстрее. У этого проекта есть интересная сторона и с точки зрения градостроительства: над подземной инфраструктурой планируется создать автомобильную парковку, озеленить территорию и превратить в парковую зону".

В Баку строится 10 новых станций метро

В. Асланов подчеркнул, что в рамках государственной программы в столице планируется строительство десяти новых станций метро: "Ожидается, что станция под условным названием B-4 будет сдана в эксплуатацию до конца текущего года, поскольку там завершены основные инженерные работы и начат процесс внутренней отделки. По остальным девяти станциям в этом году будет объявлен тендер, а со следующего года начнутся строительные работы.

Развитие по "зеленой" линии в основном охватит восточную часть города, и к 2030 году строительством четырех новых станций - Y-14, Y-15, Y-16, Y-17 - будет заполнен промежуток от станции "Хатаи" до станции "Ази Асланов". Эти станции расположатся в таких точках, как "Аг Шехер", проспект 8 Ноября и круг "Наргиля". По "фиолетовой" линии с целью создания разветвления в центре города предусмотрено строительство шести станций - от B-4 до B-8. Станции B-5 ("Низами"), B6A ("Сахиль") и B7 ("Хатаи") будут пересекаться с существующими линиями, выполняя функции узловых и пересадочных переходов.

То, что эти работы не ведутся на таких территориях, как Бинагади, Ясамал и Хырдалан, объясняется техническими причинами. Если линии будут проложены напрямую из отдаленных поселков без разветвления в центральной части города альтернативными переходами, существующая центральная инфраструктура может быть чрезмерно перегружена и парализована. На основе симуляций, проведенных на "цифровом двойнике" Баку, первоочередной целью является полная интеграция "фиолетовой линии" в центр города. После полного продления этой линии до центра станет возможным эффективно принимать пассажиропотоки из Хырдалана, Масазыра, Сумгайыта, с направления Баку-Шамахы".

Что изменится на станции "28 Мая"?

Председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" разъяснил, что в рамках проекта разделения линий работа станции "28 Мая" не будет прекращена полностью: "Это означает, что в рамках проекта разделения линий "зеленая" линия будет функционировать между станциями "Дернегюль" и "Низами". "28 Мая" продолжит свою деятельность. Просто пассажиры, пользующиеся "зеленой" линией, не смогут напрямую приехать на "28 Мая", поскольку в тоннелях между "28 Мая" и "Низами" будут проводиться строительные работы. Станция "Низами" фактически будет выступать в роли конечной станции "зеленой" линии. При разделении линий в городском транспорте определенные ограничения неизбежны. Мы проанализировали данные о передвижении пассажиров с помощью цифровых решений на основе искусственного интеллекта. У нас имеется анализ пересадочных перевозок со всех станций, в том числе "20 Января", "Гянджлик". Мы поделились этими данными с AYNA, и будут определены альтернативные автобусные маршруты.

Отмечу, что в поезде, прибывающем на станцию "Низами" с интервалом в три минуты, перевозится около 1600 пассажиров. Чтобы осуществить их трансфер на "28 Мая", каждые три минуты требовалось бы двадцать автобусов, что является не только технически сложным вопросом, но и может создать серьезную загруженность в центре города. Поэтому планируется регулировать этот вопрос с помощью альтернативных автобусных маршрутов. В сотрудничестве с AYNA общественности будет предоставлена подробная информация по этому поводу".

По его словам, станция "Ази Асланов-2" в концептуальном плане предусмотрена под условным названием Y-17: "Эта станция не будет работать самостоятельно - она должна соединиться со станцией "Хатаи", и для этого необходимо строительство тоннелей со следующими тремя станциями. Эта станция также включена в подготовленный новый тендерный пакет. Активные строительные работы начнутся со следующего года, и станция будет сдана в эксплуатацию к 2030 году".

На сложном геологическом участке города: как будет строиться станция B-5?

Председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" В. Асланов подчеркнул, что территория, где будет расположена станция B-5, была серьезно проанализирована с геологической точки зрения: "Станция B-5 - это следующая станция "фиолетовой линии". У этой линии очень большой потенциал - создана инфраструктура для движения семивагонных поездов, и она направлена с севера, откуда в город прибывает больше всего пассажиров, в центр. Эта территория выбрана для обеспечения пересадки между линиями вокруг "Низами".

Что касается вопроса строительства, то да, геология территории сложная, кессонный метод, применявшийся в 60-70-х годах, уже не используется, и более того, я бы сказал, сейчас он запрещен. Современные строительные технологии значительно развились. Территория расположения станции была серьезно проанализирована - станция и тоннель будут ниже уровня грунтовых вод. В мировой практике существуют тоннели, проходящие под реками и проливами, поэтому с точки зрения современных строительных технологий это не представляет серьёзной сложности".

Энергоустойчивость Бакинского метрополитена

Председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" В. Асланов сообщил, что во время инцидента на перегоне "Нариманов - Улдуз" эвакуация пассажиров была проведена оперативно: "Прежде всего, хочу выразить сожаление в связи с инцидентом и еще раз приношу извинения нашим пассажирам. Во время инцидента пострадавших среди пассажиров и сотрудников не было, эвакуация была обеспечена оперативно. Выражаю благодарность сотрудникам министерства внутренних дел, министерства по чрезвычайным ситуациям за содействие в эвакуации, сотрудникам TƏBİB, оказавшим первичную медицинскую помощь, а также представителям СМИ, которые сыграли особую роль в предотвращении паники, оперативно донося информацию от Бакинского метрополитена до общественности.

Что касается сути инцидента: на подстанции, обеспечивающей энергией перегон "Нариманов - Улдуз", произошло короткое замыкание, и на этом перегоне в тоннеле было зафиксировано задымление. Чтобы обеспечить безопасность пассажиров, мы сначала ликвидировали последствия инцидента, а затем восстановили движение. В целом, электрическая сеть Бакинского метрополитена создана по устойчивому принципу - любой участок питается от двух разных альтернативных источников энергии. В Государственной программе обеспечение энергоустойчивости Бакинского метрополитена включено отдельным пунктом. В 2025 году мы пригласили внешних экспертов и провели полный технический аудит энергосистемы, а также подготовили план мероприятий. Уже с 2025 года ведутся работы по реконструкции двух существующих подстанций, строительству одной новой подстанции, обновлению кабельной сети и реконструкции системы SCADA.

В Бакинском метрополитене имеется двадцать один дизельный генератор, они регулярно проходят технический осмотр. Функция этих генераторов - автоматически запускаться при возникновении перебоев во внешнем энергоснабжении. Мы проводим аварийные учения два раза в год.

Однако в этом инциденте проблемы во внешней электросети не было - короткое замыкание произошло на собственной подстанции метрополитена. Основная роль дизельных генераторов сфокусирована на замещении внешнего энергоснабжения, поэтому в данном случае их использование было невозможным".

Он отметил, что в 2025 году цифровая стратегия метрополитена была утверждена и началась ее реализация: "В 2025 году мы разработали и утвердили цифровую стратегию Бакинского метрополитена и начали работу в направлении этой стратегии. Она охватывает два основных направления.

Первое - операционная эффективность: автоматизация технического обслуживания поездов, эскалаторов и инфраструктуры, принятие превентивных мер. Второе - решения, ориентированные на пассажиров: в пилотном режиме ведется работа над программным обеспечением для управления плотностью пассажиропотока с помощью искусственного интеллекта. Мы уже ввели в действие на начальном этапе систему на основе искусственного интеллекта. Уже заметны некоторые новшества: показывается не время отправления поезда, а время прибытия следующего поезда. В ближайшем будущем в мобильном приложении будет отображаться, какие вагоны в прибывающем поезде относительно свободны. Отправка порожних поездов на станции уже применяется - в разное время суток на станции "Кёроглу", "28 Мая", "Гянджлик", "Академия наук" отправляются порожние поезда, чтобы собравшиеся там пассажиры могли отправиться в путь и была устранена плотность пассажиропотока.

Управление эскалаторами также осуществляется уже не на основе графика, а на основе данных реального времени. График движения полностью оцифрован".

Пассажиры смогут заранее видеть свободные вагоны в метро

Председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" сообщил, что новое мобильное приложение создаст пассажирам возможность более комфортного и эффективного использования метро:

"В мобильном приложении пассажиры смогут оплачивать проезд с помощью QR-кода. Будут возможности заранее увидеть, с какой станции до какой станции быстрее добраться, в какое время дня плотность пассажиропотока меньше или больше, какой вагон поезда относительно свободен.

Между тем добавлю, что недавно мы провели хакатон - поступило более одной тысячи двухсот заявок, было привлечено семьдесят восемь человек. Мы провели это мероприятие впервые, создав наглядные условия на реальной инфраструктуре на закрытой для пассажиров платформе станции "Ичери Шехер". Вопросы и пожелания большей части участников касались именно мобильного приложения. Идет работа по продолжению проектов части участников того хакатона и по их трудоустройству.

Дополнительно в настоящее время в программном обеспечении "AYNA MaaS" отображаются интервалы движения поездов Бакинского метрополитена. Пассажиры могут комбинированно использовать микромобильность, автобусы и метро для поездки из точки А в точку Б с помощью этой программы. Эти данные также интегрированы в "Google Maps". В вагонах нового поколения уже установлено оборудование, измеряющее процент заполняемости; в настоящее время мы продолжаем его тестировать. Когда поезд будет приближаться к платформе, пассажир заранее сможет узнать, какой вагон пятивагонного поезда относительно свободен. В настоящее время основная проблема - неравномерное распределение пассажиров на платформе - в результате одни вагоны плотно заполнены, а другие остаются полупустыми. Мы планируем отображать эту информацию как на электронном табло, так и в мобильном приложении. В наших поездах четвертого поколения это решение будет готово; для вагонов третьего поколения потребуется установка дополнительного оборудования".

В. Асланов считает, что система оплаты, основанная на расстоянии, должна применяться не только в метро, но и по всей сети общественного транспорта: "Этот вопрос целесообразнее обсуждать в целом для общественного транспорта города Баку, поскольку есть автобусный транспорт, в ближайшем будущем будет и трамвай. Для оплаты по расстоянию необходимо, прежде всего, наличие готовой инфраструктуры. На наших старых станциях - станциях "зеленой" и "красной" линий - нет турникетов на выходе, их установка может создать плотность пассажиропотока. Поэтому мы начнем работу по созданию платежной системы в виде определенных пакетов из единого центра не только для метрополитена, а для всего общественного транспорта города Баку".

Председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" сообщил, что во время мероприятия WUF13 метро будет работать в усиленном режиме: "При массовых мероприятиях возможно и продление часов работы, и об этом общественность будет заранее проинформирована. Что касается платежной системы: ранее принимались только карты, эмитированные азербайджанскими банками, "Apple Pay" и "Google Pay". В настоящее время банковские карты, эмитированные иностранными банками, также будут приниматься в качестве средства оплаты. Это позволит туристам и гостям нашего города более удобно пользоваться общественным транспортом".

В. Асланов отметил, что новые системы на основе искусственного интеллекта в метро служат повышению безопасности пассажиров: "Все создаваемые системы служат комфорту и безопасности наших пассажиров. Например, если пассажир упадет на эскалаторе, система немедленно определит это и передаст информацию в диспетчерский пункт. Факты падения на пути также в реальном времени передаются и дежурному, и в центральную систему. На платформах действует высокое напряжение - 825 вольт, поэтому в таких случаях важны оперативные меры, и эти шаги помогут максимально обеспечить безопасность пассажиров".

Председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" сообщил, что на новых станциях метро учтена вся необходимая инфраструктура для удобного передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья: "На всех станциях, которые мы планируем построить, предусмотрена вся инфраструктура для удобного передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья - лифты, пандусы и т.д. Однако на существующих станциях, сданных в эксплуатацию двадцать, тридцать, сорок лет назад, этой инфраструктуры, к сожалению, нет. В этой сфере в Бакинском метрополитене запущен проект "Доступное метро". При предварительном уведомлении по короткому номеру 964 наши сотрудники встречают таких лиц на входе станции и сопровождают до поезда с помощью специальных технических средств. На станции выхода их также выводят из поезда и направляют до выхода со станции".

Обновление вагонного парка

По его словам, обновление вагонного парка в настоящее время является одним из главных приоритетов: "В настоящее время наш парк состоит из 381 вагона. Сто восемьдесят из них - вагоны нового поколения, оснащенные современной системой кондиционирования и позволяющие проход между вагонами. Остальные вагоны - третьего поколения; по истечении срока эксплуатации мы поэтапно выводим их из эксплуатации. До конца текущего года у тридцати шести вагонов истечет срок эксплуатации. На основании технических показателей остальные будут поэтапно выведены из эксплуатации до 2042 года. Уже более тридцати пяти-сорока процентов нашего вагонного парка состоит из современных вагонов. Срок эксплуатации старых вагонов составляет тридцать один год; вагоны с истекшим сроком эксплуатации поэтапно выводятся с линии и заменяются новыми. По нашим прогнозам, в ближайшие десять-двенадцать лет вагонный парк будет полностью обеспечен современными вагонами.

Государственной программой предусмотрена закупка 299 новых вагонов - это необходимо для удовлетворения как спроса, создаваемого новыми станциями, так и дополнительной потребности, возникающей из-за сокращения интервалов. Мы провели встречи с несколькими производителями; готовятся технические задания. При выборе мы учитываем не только стоимость, но и ремонтные расходы в течение срока эксплуатации. После сбора всех предложений будет принято решение, и работа продолжится с выбранным поставщиком.

В вагонах старого поколения конструктивно не была предусмотрена система охлаждения, там имеется только вентиляция. Все наши вагоны нового поколения оснащены современной системой климат-контроля. Эта система работает в автоматическом режиме и саморегулируется в соответствии с количеством пассажиров и температурой в вагоне. Наш технический персонал регулярно следит за исправностью этих систем".

Призыв к соблюдению порядка на платформах

Председатель ЗАО "Бакинский метрополитен" призвал пассажиров к более организованному поведению на платформах. "Вы охватили, можно сказать, все темы. У меня есть одна просьба: пусть наши пассажиры обращают внимание на равномерное распределение на платформе. Из-за неравномерного распределения одни вагоны переполняются, а другие остаются полупустыми. Это создает неудобства для других пассажиров. Я сам часто езжу на метро - и потому, что это самый быстрый вид транспорта, и для того, чтобы непосредственно наблюдать привычки пассажиров. На станции "28 Мая", особенно у арки, возникает плотность пассажиропотока, хотя первый вагон остается пустым. Наши сотрудники регулярно информируют об этом; прошу соблюдать эти указания. Еще одна просьба: когда двери открываются, сначала пропускайте выходящих, а потом заходите. Одновременное движение в обоих направлениях не только создает трудности, но и каждая лишняя секунда остановки влияет на весь график движения. То, что наши пассажиры произведут эти небольшие изменения, является вопросом, напрямую влияющим на качество нашего обслуживания".