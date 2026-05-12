Между профсоюзами Азербайджана и Туркменистана подписан меморандум о сотрудничестве

В Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПА) состоялась встреча с делегацией Национального центра профсоюзов Туркменистана.

Сообщается, что председатель конфедерации Сахиб Мамедов рассказал о дружественных и партнерских отношениях между Азербайджаном и Туркменистаном, подчеркнув, что благодаря политической воле глав государств отношения между странами вышли на уровень стратегического партнерства. Он отметил, что это создает широкие возможности для развития связей между профсоюзами двух стран. В последние годы эти контакты еще больше расширились: осуществлялись взаимные визиты, проводился обмен мнениями и опытом.

На встрече была представлена подробная информация о работе, проводимой КПА в направлении надежной защиты трудовых прав, повышения качества услуг, предоставляемых членам организации, и внедрения инновационных подходов, а также о цифровизации системы путевок и модернизации санаторно-курортных услуг. Было отмечено, что эти инициативы направлены на повышение эффективности системы профсоюзов.

Председатель Национального центра профсоюзов Туркменистана Огульжаннет Бердилиева рассказала о деятельности профсоюзов в своей стране, работе, проделанной в области защиты трудовых прав и социальной защиты членов профсоюзов, и выразила заинтересованность в укреплении связей с азербайджанскими профсоюзами.

По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между Конфедерацией профсоюзов Азербайджана и Национальным центром профсоюзов Туркменистана. Документ предусматривает развитие отношений между двумя организациями на институциональной основе, поддержку совместных инициатив и проектов, а также расширение взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе визита туркменская делегация ознакомилась с деятельностью Туристического информационного центра "Курорт" и Центра защиты труда и правовой помощи КПА. Также делегация посетила медицинские центры "Гюнешли" и "Абшерон", центр отдыха "Мирас", где поинтересовалась предоставляемыми услугами, методами лечения и профилактики, инфраструктурой и возможностями для отдыха.