Автор: Ибрагим Алиев

Немудрено, что законодательные органы в странах должны работать в интересах своего государства. Это своего рода аксиома. Это логично и должно быть целью каждого государства. Однако армянское лобби так не считает. На примере разоблачения экс-прокурора международного суда Луиса Окампо все наглядно увидели, насколько зависит от лоббистов Европарламент. Теперь пришла очередь США.

Армянский национальный комитет Америки всегда открыто гордился тем, сколько у него "своих" в американском Конгрессе и Сенате. Публикации об этом до сих пор можно найти, к примеру, в соцсети Х. Ничего не скрывается, все открыто и на виду. Но когда кто-то осмеливается возразить против этого, поднимается откровенная истерика.

На днях конгрессмен-республиканец Рэнди Файн заявил, что в Конгрессе США не должно быть армян. Сказал он это на фоне того, что Дэн Билзерян - человек с очень сомнительной репутацией и нулевым послужным списком - решил стать конгрессменом.

Республиканец, естественно, подвергся жесткой критике. Его высказывания исказили, обвинили в расизме, ненависти и т.д., и довели ситуацию до скандала. Кстати, говорил он не только об армянах, но и о других национальностях, ибо, если смотреть на американскую политику объективно, в последние месяцы ситуация там не совсем хорошая.

Представители тех или иных меньшиств в американской власти попадали под федеральное расследование за махинации, отмывание денег. Скандал с сомалийской диаспорой, к примеру, до сих пор не утих. Позже был выявлен факт и того, что отмыванием государственных средств занимается и армянская диаспора. Покровительствовал всей схеме как раз таки "свой человек" АНКА.

На этом фоне любому здравомыслящему человеку будет понятно, что господин Файн не ненавидит армян. Он выразил протест против деятельности лоббистов и всяких организаций, которые становятся причиной коррупции в американской власти. Человек видя, что творится в Конгрессе, выразил здравую оправданную обеспокоенность. Боб Менендес, Адам Шифф, Фрэнк Паллоне являются наиболее яркими примерами того, как армянское лобби может вмешиваться в американскую политику и поворачивать их деятельность против самой страны.

Так называемый "плейбой", ничего не достигший сам (деньги у Билзеряна от папаши), занимавшийся тем, что весь день снимал откровенные видео в Инстаграм с полуголыми девицами - не самая лучшая кадидатура для Конгресса. Тем более, если учесть и то, что и взгляды у него, мягко говоря, не в пользу США.

Так что да, Файн был абсолютно прав. Думаем, конгрессмен заметил и скандал с Окампо и Европарламентом, после чего пришел к выводу, что надо выражать протест, иначе Конгресс и Сенат ждет та же участь, что и ЕП.

АНКА, тем временем, продолжает активную травлю против него и любых представителей американской власти, кто ставит им палки в колеса в попытке защитить интересы Америки и американского народа. Количество публикаций против Файна в соцсетях только выросло.

Думаем, правительству США, в частности, Дональду Трампу, необходимо поддержать тех политиков, которые открыто выступают против попыток использовать Конгресс в интересах лоббистских групп, диаспорных структур и третьих стран. Американская власть должна служить американскому народу, американской безопасности и американским национальным интересам. Любая организация, которая пытается подменить эту повестку внешними расчетами, должна получать жесткий политический и правовой ответ.

Речь идет о принципиальном вопросе. Конгресс США должен оставаться институтом американской государственности, а не площадкой для продвижения чужих геополитических интересов. Если лоббисты годами гордятся своим влиянием на сенаторов и конгрессменов, затем устраивают истерику при первой попытке ограничить это влияние, значит проблема действительно существует. И эту проблему нужно решать открыто, последовательно и без оглядки на информационное давление. АНКА должна получить четкий сигнал - America first, а не Armenica first.