"Галатасарай" обыграл "Антальяспор" и оформил 26-й титул чемпиона Турции

В турецкой Суперлиге прошли матчи 33-го тура. Стамбульский "Галатасарай" на своем поле принимал "Антальяспор" и одержал победу со счетом 4:2.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в составе победителей забитыми мячами отметились Марио Лемина (56-я минута), Виктор Осимхен, оформивший дубль (66, 88), и Каан Айхан (90+5). У гостей оба гола забил Сонер Дикмен (45+3, 62).

Благодаря этому результату "Галатасарай" набрал 77 очков и за тур до финиша обеспечил себе 26-й чемпионский титул.

Идущий на втором месте "Фенербахче" также набрал три очка, обыграв в гостях "Коньяспор" со счетом 3:0. Дублем отличился Фред (13, 71), еще один мяч забил Арчи Браун (56). С 73 очками стамбульцы гарантировали себе серебряные медали чемпионата.

В борьбе за третье место "Трабзонспор" на выезде обыграл "Бешикташ" со счетом 2:1. Счет открыл игрок хозяев Оркун Кекчю на 14-й минуте, однако уже через минуту Александр Зубков восстановил равенство. Победный гол на 62-й минуте забил Эрнест Мучи.

После этого тура "Трабзонспор" с 69 очками занимает третью строчку, а "Бешикташ" остается на четвертом месте, имея в активе 59 баллов.