Армянские преступники пополнили список своих надежд – и снова мимо

Автор: Зульфугар Ибрагимов

У представителей армянской оппозиции совершенно отключен аналитический центр. Такой центр имеется в мозгу человека разумного, но у реваншистов он явно выключен, либо отсутствует совсем.

Недавно родственники отбывающих сроки в Азербайджане военных преступников Давида Ишханяна и Рубена Варданяна (а как же без него) обратились к омбудсмену Армении Анаит Манасян с призывом провести мониторинг состояния и условий содержания этих лиц, а заодно и других осужденных армян.

Манасян - последняя, к кому не догадались раньше обратиться родственники преступников. Свои послания они раскидали по всем международным и армянским инстанциям. И вдруг вспомнили - ба, про омбудсмена Армении забыли. И настрочили письмо и ей.

Можно представить удивление уполномоченной по правам человека Армении, когда от нее потребовали провести мониторинг в местах лишения свободы на территории другой страны.

Но, как выясняется, аналитический центр отключен не только у родственников осужденных армянских преступников (что, в принципе, можно понять), но и у представителей реваншистской оппозиции. Во время отчета в парламенте Анаит Манасян пришлось еще раз удивиться, когда депутаты от кочаряновского блока "Армения" Лилит Галстян и Арменуи Кюрегян потребовали у нее ответа: собирается ли она посетить армянских "пленных" в Баку?

Манасян пришлось приложить усилия, чтобы максимально доходчиво объяснить простую истину, что омбудсмен одной страны не может проводить мониторинги на территории другого государства. Мандат омбудсмена Армении распространяется только на территорию Армении, а не на граждан Армении за рубежом.

Это до того элементарно, что оппозиционные дамы должны были покраснеть от стыда за свою глупость.

Ранее бывший "госминистр" Рубен Варданян, приговоренный к 20 годам лишения свободы, призвал омбудсмена Армении рассмотреть возможность визита в Баку, который, как утверждал сам преступник в разговоре с семьей, "уже обсуждался с азербайджанской стороной". Бывший "спикер" Давид Ишханян, позавидовав активности семейства Варданянов, тоже решил обратиться к Манасян с призывом выцыганить у азербайджанской стороны текст приговора. Кстати, "госминистр" и "спикер" - это уже готовые тюремные клички, даже думать не придется.

Рубик и Додик, затевая кашу с омбудсменом, конечно же, прекрасно понимают, что Манасян не сможет ничем им помочь. Ни посетить их в тюрьме без разрешения Баку (которое не будет дано), ни затребовать текст приговора. Последнее вообще повеселило. Омбудсмен одной страны требует судебные материалы - другой. Как Варданян и Ко себе это представляют? Это нонсенс. Требовать такие документы не имеет права ни одна инстанция иностранного государства, в том числе омбудсмен. Похоже, Анаит Манасян хотят выставить на посмешище.

Армянские преступники, получившие сроки, придерживаются философии "надежда умирает последней". Ей бы давно умереть, но не дают. Обещания, данные в Ереване президентом Франции Макроном положить жизнь на освобождение этой кучки негодяев, вдохнули беспочвенные надежды в преступников. Теперь они станут рассылать послания с удвоенной силой.

Между тем, никто не сможет изменить их судьбу. Миллионы Варданяна, деньги диаспоры и влияние лобби никак не отразятся на изменении меры пресечения преступникам. Те, кто был осужден, это не случайные люди с улицы, это лица, запятнавшие себя множеством преступных деяний. Варданян, Ишханян и прочие мечтают быть записанными в "политзаключенные" и танцевать оттуда? Не получится, драгоценные.

Как говорится, мечтать не вредно.