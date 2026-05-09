Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с нерабочими днями.

Как передает Day.Az, в обращении говорится:

"В выходные и праздничные нерабочие дни ожидается увеличение интенсивности движения на автомобильных дорогах республиканского значения. В особенности в целях дальнейшего усиления мер безопасности на дорогах, ведущих в туристические и зоны отдыха, Главное управление государственной дорожной полиции призывает каждого участника движения быть ответственным.

Водителей просят:

• Выбирать скорость движения в соответствии с дорожными и погодными условиями.

• Не садиться за руль при наличии проблем со здоровьем, а также в уставшем или сонном состоянии.

• Соблюдать безопасную дистанцию и избегать рискованных маневров обгона.

• Строго соблюдать требования средств регулирования дорожного движения.

Перед поездкой обращать внимание на техническое состояние транспортных средств.

Не будем забывать, что безопасная поездка зависит от ответственного поведения каждого из нас.

Главное управление государственной дорожной полиции рекомендует всем водителям быть осторожными во время поездок и строго соблюдать правила дорожного движения".