Сахиба Гафарова встретилась с председателем парламента Монтенегро

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках 1-го Саммита председателей парламентов стран - членов и партнеров Парламентской ассамблеи Средиземноморья встретилась с председателем парламента Монтенегро Андрием Мандичем.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации отдела прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Сахиба Гафарова отметила, что Парламентская ассамблея является важной платформой для развития межпарламентского сотрудничества, а также подчеркнула, что первый Саммит успешно организован в дружественной стране - Монтенегро.

Стороны отметили важную роль взаимных визитов, политического диалога и межпарламентских контактов в развитии отношений Азербайджан - Монтенегро, выразив уверенность, что сотрудничество будет и далее успешно продолжаться как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций.

В ходе встречи председатель Милли Меджлиса также проинформировала собеседника о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией. В свою очередь, председатель парламента Монтенегро выразил поддержку этому процессу.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.