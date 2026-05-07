NASA испытало мощный двигатель для полетов на Марс

Специалисты лаборатории реактивного движения (JPL) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Южной Калифорнии провели успешные испытания нового типа электромагнитного двигателя, предназначенного для доставки пилотируемых экспедиций на Марс.

Как передает Day.Az, об этом 6 мая сообщил журнал Science Daily.

Разработка представляет собой литиевый магнитоплазмодинамический (MPD) ускоритель. В отличие от традиционных двигателей он использует сильные электрические токи и магнитные поля для ускорения плазмы из паров лития. Эта технология позволяет генерировать значительно большую тягу при высоких уровнях мощности по сравнению с существующими электрическими системами.

"Успешное выполнение этого испытания нашим двигателем демонстрирует реальный прогресс на пути к отправке американского астронавта на Красную планету. Это первый случай в Соединенных Штатах, когда электрическая двигательная установка работала на таком высоком уровне мощности, достигающем 120 кВт. Мы продолжим делать стратегические инвестиции, которые обеспечат этот следующий гигантский скачок", - заявил администратор НАСА Джаред Айзекман.

Испытания проходили в специализированной вакуумной камере. В ходе пяти циклов зажигания центральный вольфрамовый электрод двигателя разогревался до температур, превышающих 2,8 тыс. градусов Цельсия. Ученый JPL Джеймс Полк, наблюдавший за процессом через смотровое окно, отметил появление ярко светящегося шлейфа плазмы. По его словам, команда не только подтвердила работоспособность технологии, но и достигла целевых показателей мощности.

Электрические двигатели эффективнее химических ракет и потребляют до 90% меньше топлива. Они создают постоянную тягу в течение длительного времени, постепенно разгоняя аппарат до сверхвысоких скоростей. Например, используемый сейчас зонд Psyche оснащен двигателями мощностью около 4,5 кВт. Новый прототип превосходит их по этому показателю более чем в 25 раз.

По оценкам специалистов, для обеспечения полета экипажа на Марс потребуется общая мощность от 2 до 4 МВт. Это может быть достигнуто путем объединения нескольких аналогичных двигателей, каждый из которых должен обладать мощностью от 500 кВт до 1 МВт. В ближайшие годы исследователи планируют сосредоточиться на масштабировании технологии и обеспечении ее надежности, так как для марсианской миссии системе придется непрерывно работать более 23 тыс. часов.

