В Баку пройдет городской чемпионат по легкой атлетике

8-9 мая в Баку пройдет городской чемпионат по легкой атлетике среди спортсменов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщила Федерация легкой атлетики Азербайджана.

Соревнования организуют Управление молодежи и спорта города Баку и Федерация легкой атлетики Азербайджана.

Старты начнутся в 16:00. Турнир примут стадион Азербайджанской академии спорта и специальная база Федерации легкой атлетики Азербайджана по метательным дисциплинам.