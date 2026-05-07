В Баку пройдет городской чемпионат по легкой атлетике
8-9 мая в Баку пройдет городской чемпионат по легкой атлетике среди спортсменов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщила Федерация легкой атлетики Азербайджана.
Соревнования организуют Управление молодежи и спорта города Баку и Федерация легкой атлетики Азербайджана.
Старты начнутся в 16:00. Турнир примут стадион Азербайджанской академии спорта и специальная база Федерации легкой атлетики Азербайджана по метательным дисциплинам.
