В Баку пройдет городской чемпионат по легкой атлетике

8-9 мая в Баку пройдет городской чемпионат по легкой атлетике среди спортсменов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщила Федерация легкой атлетики Азербайджана. Соревнования организуют Управление молодежи и спорта города Баку и Федерация легкой атлетики Азербайджана. Старты начнутся в 16:00.