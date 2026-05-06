Эти села переименуют в Азербайджане

В Губе планируется переименование трех сел.

Как сообщает Day.Az, соответствующий законопроект "О переименовании некоторых территориальных единиц Губинского района" был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса.

Согласно проекту, село Владимировка будет переименовано в Эльбир, Алексеевка - в Чинарлы, а Тимирязев - в Бехрали.