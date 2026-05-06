https://news.day.az/society/1832685.html Эти села переименуют в Азербайджане В Губе планируется переименование трех сел. Как сообщает Day.Az, соответствующий законопроект "О переименовании некоторых территориальных единиц Губинского района" был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса.
Эти села переименуют в Азербайджане
В Губе планируется переименование трех сел.
Как сообщает Day.Az, соответствующий законопроект "О переименовании некоторых территориальных единиц Губинского района" был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса.
Согласно проекту, село Владимировка будет переименовано в Эльбир, Алексеевка - в Чинарлы, а Тимирязев - в Бехрали.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре