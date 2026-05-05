Будет подписан меморандум между министерствами финансов Азербайджана и Грузии

Министерства финансов Азербайджана и Грузии достигли соглашения о подготовке и подписании меморандума о сотрудничестве.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство финансов Азербайджана, это произошло в рамках Ежегодного заседания Азиатского банка развития (АБР), проходящего в городе Самарканд (Узбекистан).

В рамках мероприятия состоялась встреча министра финансов Азербайджана Сахиля Бабаева с министром финансов Грузии Лашей Хуцишвили. В ходе переговоров был подчеркнут высокий уровень стратегического партнерства между двумя странами, а также отмечена важная роль Межправительственной комиссии как ключевой платформы для координации двустороннего сотрудничества и развития приоритетных направлений.

С. Бабаев отметил, что сотрудничество в сфере транспорта и транзита, особенно в рамках Среднего коридора, соединяющего Азию и Европу, включая железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс и другие логистические маршруты, вносит значительный вклад в расширение региональной торговли и укрепление устойчивости цепочек поставок. Он подчеркнул необходимость усиления координации транзитной политики в этом направлении.

Министр также затронул стратегические региональные энергетические проекты, отметив, что Каспийско-Черноморско-Европейский зеленый энергетический коридор и энергетический коридор Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария имеют важное значение для углубления регионального сотрудничества. Он подчеркнул необходимость ускорения реализации этих проектов и привлечения международного финансирования.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам реформ в сфере государственных финансов, укрепления фискальной устойчивости, механизмов государственно-частного партнерства и сотрудничества с международными финансовыми институтами. Стороны подчеркнули важность усиления координации по региональным проектам и достигли договоренности о подготовке и подписании в ближайшее время меморандума о сотрудничестве между министерствами финансов двух стран.