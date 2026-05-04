Пять человек умерли от отравлений в Азербайджане в апреле

В апреле в отделение токсикологии Клинического медицинского центра (КМЦ) были госпитализированы в общей сложности 79 человек с отравлениями различного происхождения.

Отмечается, что среди пациентов: 31 человек отравился лекарственными препаратами, 5 - средствами от грызунов (родентицидами), 19 - уксусной кислотой, 1 - едким раствором, 3 - коррозионными веществами, 3 - инсектицидами, 3 - в результате укуса змеи, 6 - из-за аллергических реакций, 2 - алкогольной интоксикации, 3 - анафилактического шока, еще 3 - фосфорорганическими соединениями.

Медицинский персонал оказал всем пациентам специализированную токсикологическую помощь, а также применил меры интенсивной терапии и детоксикации.

Состояние 74 пациентов удалось стабилизировать, после чего они были выписаны домой на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

Несмотря на проведенные интенсивные лечебные мероприятия, спасти жизнь 5 человек (1 женщины и 4 мужчин) не удалось.

Основными причинами летальных исходов стали токсические состояния, вызванные отравлением алкоголем, фосфорорганическими соединениями и уксусной кислотой.