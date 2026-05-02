В Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло вечером в субботу в префектуре Нара, его ощутили в соседнем мегаполисе Осака. Об этом сообщили эксперты Главного метеорологического агентства Японии (JМА), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подземные толчки зафиксировали в 18:28 по местному времени (12:28 мск). Очаг находился на глубине 70 км.

В Осаке сначала ощущалась слабая качка, после чего последовали несколько резких вертикальных толчков. Затем сейсмическая активность прекратилась.