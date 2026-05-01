Прикованный Прометей - из Грузии в Азербайджан с любовью

В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре с большим успехом прошли гастроли Грузинского национального театра имени Шота Руставели, который представил спектакль "Прикованный Прометей" сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Перед началом показа с приветственными словами выступили директор Академического национального драматического театра, заслуженный деятель культуры Ильхам Аскеров и художественный руководитель Грузинского национального театра, режиссёр-постановщик спектакля Роберт Стуруа.

Ильхам Аскеров отметил, что бакинская премьера спектакля "Прикованный Прометей" проходит в рамках меморандума о сотрудничестве между двумя национальными театрами, подписанного в прошлом году при поддержке министерств культуры Азербайджана и Грузии. По его словам, гастроли театра имени Руставели в Баку являются значимым культурным событием с учётом его богатой истории и особого места в мировом театральном пространстве. Он также подчеркнул, что сотрудничество между театрами будет расширяться:

"Первым шагом в реализации положений Меморандума стал показ спектакля "Шукрия" нашего коллектива на сцене театра Руставели в октябре 2025 года. В дальнейшем планируются совместные мастер-классы, обмен режиссёрами и художниками, а также продолжение взаимных гастролей творческих коллективов", - отметил он.

Художественный руководитель театра, всемирно известный режиссёр Роберт Стуруа отметил, что культурные связи между двумя странами переживают новый этап развития, и выразил благодарность за высокий уровень гостеприимства и организации.

Сценическое произведение поставлено по одноимённой пьесе "Эсхил" и относится к жанру трагической фантазии. В спектакле главные роли исполняют Манана Абрамишвили, Нино Арсенишвили, Гога Барбакадзе, Лука Квеледани, Бука Толордава, Каха Купатадзе, Иракли Кереселидзе, Эка Миндиашвили, Эка Молодинашвили, Марита Месхорадзе, Бека Медзмариашвили, Малхаз Квривишвили, Кети Сванидзе, Гаги Сванидзе, Бека Сонгулашвили, Давид Уплисашвили, Кети Хитири и Леван Хурция.

Постановка стремится уйти от статичности античной трагедии, соединяя её с внутренними переживаниями современного человека. Это не просто миф о титане, похитившем огонь, а глубокая история о человеке, который, даровав огонь, заложил основы человеческой цивилизации.