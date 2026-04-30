Туристический потенциал Азербайджана представлен на выставке в Мексике

На Мексиканской туристической выставке Tianguis-2026, организованной совместно Министерством туризма Мексики и правительством штата Герреро в Акапулько, нашу страну представила делегация во главе с исполнительным директором Бюро по туризму Азербайджана (БТА) Флорианом Зенгстшмидом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках выставки азербайджанская делегация провела встречи с руководителем управления инноваций, устойчивости и повышения профессионализма Министерства туризма Мексики Мигелем Агиньигой Родригесом и вице-президентом по внешним связям Мексиканской федерации туристических ассоциаций Хуаном Карлосом Арно Авилой. На встречах обсуждались возможности сотрудничества в сфере туризма и было принято решение о продолжении контактов для развития связей в будущем. Мексиканская сторона пригласила Азербайджан принять участие в выставке ITB America, которая пройдет с 10 по 12 ноября в городе Гвадалахара штата Халиско.

На мероприятии "Один город, одно блюдо, одна история", организованном в рамках выставки Национальной ассоциацией городов всемирного наследия Мексики, региональный менеджер Бюро по туризму Азербайджана по Европе Азер Абасалиев предоставил информацию о туристическом потенциале нашей страны. В частности, говорилось о включении в Список всемирного наследия ЮНЕСКО Ичеришехер вместе с Девичьей башней и Комплексом Дворца Ширваншахов, а также о новых архитектурных образцах - Центре Гейдара Алиева, Пламенных башнях, а также о Гобустане и Атешгяхе, представляющих особый интерес для туристов. В презентации также было рассказано о Дворце шекинских ханов и Хыналыге.

Особое внимание было уделено объявлению 2026 года в Азербайджане Годом градостроительства и архитектуры, а также отмечена значимость 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13), которая пройдет в Баку с 17 по 22 мая.

В рамках мероприятия гостям был представлен уголок, организованный при поддержке посольства Азербайджана в Мексике, где демонстрировались фотографии, отражающие синтез древности и современности города Баку; национальные сувениры, сладости, а также агитационные материалы, связанные с туристическим потенциалом Азербайджана и предстоящим в нашей стране форумом WUF13. Азербайджанский уголок вызвал большой интерес участников.

Отметим, что туристическая выставка Tianguis служит платформой для презентации туристических возможностей Мексики как среди местных, так и среди иностранных участников и считается одним из наиболее значимых событий в туристическом секторе страны. В этом году в 50-м выпуске выставки приняли участие около 2500 представителей из более чем 90 стран, а масштаб выставки был расширен.