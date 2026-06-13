Разрыв между самым мощным и слабым мобильным чипом достиг 15 раз

Эксперты GSMArena протестировали 70 мобильных чипсетов, выпущенных за последние два с половиной года. Разница между самым мощным и самым слабым решением, которое до сих пор используется в современных смартфонах, достигла 15 раз, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследование основано на результатах тестов GeekBench в одноядерном и многоядерном режимах, а также графическом бенчмарке 3DMark Wild Life Extreme. Авторы сосредоточились исключительно на вычислительной производительности CPU и GPU, исключив из сравнения возможности камер, функции искусственного интеллекта и другие параметры.

Одним из ключевых выводов стало сближение показателей среди флагманских чипов. Если несколько лет назад лидерство в сегменте зачастую принадлежало одному производителю, то сегодня решения Qualcomm, MediaTek, Samsung и Apple демонстрируют сопоставимый уровень производительности. Чипы Snapdragon 8 Elite Gen 5, Dimensity 9500, Exynos 2600 и A19 Pro формируют единую премиальную категорию, где различия уже не оказывают решающего влияния на пользовательский опыт.

При этом Apple сохраняет лидерство по одноядерной производительности - A19 Pro остается самым быстрым решением в тестах на одно ядро, что напрямую влияет на скорость отклика интерфейса и выполнение повседневных задач.

Qualcomm, в свою очередь, выделяется за счет графической подсистемы. Разогнанная версия Snapdragon 8 Elite Gen 5 занимает первые места как в многоядерных тестах CPU, так и в графических испытаниях, причем преимущество компании наиболее заметно именно в производительности GPU.

Заметно усилились позиции MediaTek. Компания не только приблизилась к лидерам в премиальном сегменте, но и активно переносит высокий уровень производительности в устройства среднего класса. По оценке авторов исследования, некоторые решения серии Dimensity 8000 предлагают графическую мощность, близкую к флагманской, по более доступной цене.

Позитивную динамику демонстрирует и Samsung, чей Exynos 2600 впервые за долгое время оказался полноценным конкурентом ведущих платформ рынка, сократив отставание от решений Qualcomm до минимального уровня за последние поколения.

Особняком остается линейка Tensor от Google. Несмотря на достойные показатели центрального процессора, графическая производительность Tensor G5 заметно уступает другим флагманским платформам.

Наиболее существенный технологический прогресс за последние годы произошел в сегменте графических ускорителей. Если рост производительности центральных процессоров носил постепенный характер, то графические возможности мобильных платформ увеличивались значительно быстрее. В результате разница между лидером рейтинга и бюджетными решениями по графической производительности достигает десятков раз.

Еще одной тенденцией стало замедление развития наиболее доступных чипов. В то время как устройства среднего класса все ближе подходят к уровню флагманов, бюджетный сегмент развивается значительно медленнее.