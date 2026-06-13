Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям.

Как передает Day.Az, в обращении говорится:

"В выходные и праздничные дни на автомобильных дорогах республики наблюдается заметное увеличение транспортного потока. На фоне роста интенсивности движения нарушение правил дорожного движения многократно повышает риск возникновения ДТП.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории республики продолжаются соответствующие контрольные и профилактические мероприятия. Вместе с тем ответственное поведение водителей и других участников дорожного движения имеет ключевое значение для обеспечения безопасности.

Главное управление Государственной дорожной полиции обращается к водителям с призывом перед поездкой проверять техническую исправность транспортных средств, строго соблюдать скоростной режим, избегать опасных обгонов и маневров, учитывать дорожные и погодные условия, а также не садиться за руль в утомленном или сонном состоянии.

Следует учитывать, что обеспечение безопасности на дорогах напрямую зависит от ответственного и дисциплинированного поведения каждого участника дорожного движения".