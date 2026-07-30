В Азербайджане за сутки раскрыли более 30 преступлений

За минувшие сутки сотрудники полиции раскрыли 35 преступлений, зарегистрированных 29 июля, а также 6 преступлений, остававшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, всего были задержаны 87 человек, находившихся в розыске, в том числе 77 лиц, разыскивавшихся в качестве должников.

Кроме того, выявлено 14 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также 3 факта обнаружения и изъятия незаконно хранившегося оружия и боеприпасов.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 40 человек.