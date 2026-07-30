https://news.day.az/society/1851004.html В Азербайджане за сутки раскрыли более 30 преступлений За минувшие сутки сотрудники полиции раскрыли 35 преступлений, зарегистрированных 29 июля, а также 6 преступлений, остававшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.
В Азербайджане за сутки раскрыли более 30 преступлений
За минувшие сутки сотрудники полиции раскрыли 35 преступлений, зарегистрированных 29 июля, а также 6 преступлений, остававшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, всего были задержаны 87 человек, находившихся в розыске, в том числе 77 лиц, разыскивавшихся в качестве должников.
Кроме того, выявлено 14 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также 3 факта обнаружения и изъятия незаконно хранившегося оружия и боеприпасов.
По подозрению в совершении преступлений задержаны 40 человек.
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