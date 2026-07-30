Обновление Samsung сломало смартфоны

Пользователи смартфонов Samsung начали жаловаться на проблемы со своими гаджетами после установки обновления. На это обратило внимание издание Notebookcheck, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Судя по отзывам, которые журналисты увидели на официальном форуме Samsung, проблема затронула устройства Galaxy S25 Ultra и S24 Ultra, которые вышли в 2025 и 2024 годах соответственно. После установки новой версии операционной системы (ОС) пользователи рассказали о том, что телефоны начали греться и ускоренно разряжаться.

Один владелец Galaxy S25 Ultra и S24 Ultra признался, что недавно установил июльский патч безопасности и заметил, что его аппарат за ночь разрядился с 85 до 5 процентов. Позже он выяснил, что в режиме ожидания смартфон каждый час теряет 5-7 процентов заряда аккумулятора. Причину поломки пользователь однозначно видит в проблемном обновлении.

Другой владелец Galaxy S24 Ultra сообщил, что столкнулся с похожими неполадками. "По его словам, раньше телефон работал целый день от одной зарядки, но после обновления время автономной работы заметно ухудшилось", - отметили журналисты. Samsung пока не отреагировала на жалобы. Авторы Notebookcheck предположили, что компания начнет расследование проблем и выпустит исправляющее обновление.