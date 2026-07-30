Диаспора не хочет видеть самостоятельную Армению - Татьяна Полоскова для Day.Az

Складывается твердое ощущение, что радикальные деятели международного армянства все более дрейфуют в сторону от реальной жизни и насущных интересов современной Армении. Армения сейчас выстраивает диалог с соседями, получила выход на самостоятельные внешнеэкономические проекты, руководство этой страны все больше демонстрирует курс на принятие самостоятельных решений. А деятели, типа представителя интересов "армянских пленных" в Европейском суде по правам человека Сирануш Саакян, и "группа поддержки" пытаются привлечь внимание зарубежных государственных структур и общественности к несуществующей проблеме.

Об этом сказала в беседе с Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

Говоря об одобренной недавно комитетом по иностранным делам Конгресса США армянской поправке с требованием об освобождении "пленных", Полоскова заметила, что, скорее всего, американские законодатели проголосовали, даже толком не разобравшись в ситуации. Так же в свое время Конгресс не разобрался в ситуации, голосуя за 907-ю поправку. К тому же, у США полно своих проблем. Так, правозащитники этой страны регулярно фиксируют, к примеру, невыносимые условия пребывания в американских женских тюрьмах. Было бы куда полезнее заняться этим и оставить в покое Азербайджан.

"Особенно нелепо выглядит то, что представитель интересов "армянских пленных" в ЕСПЧ Саакян заявила о якобы поступающих тревожных сведениях о состоянии здоровья ее подопечных, включая информацию о неких серьезных травмах, которые, мол, могли быть получены в результате насилия. Причем, в интервью СМИ она, не имея на то никаких оснований и не располагая никакими доказательствами, утверждает, что сведения "представляются заслуживающими доверия". Хорошо, что она хотя бы делает оговорку, что родственники осужденных могут быть предвзяты и приврать.

Что касается Комитета по иностранным делам конгресса США, который одобрил армянскую поправку с требованием об освобождении "пленных", то это их проблема и их право, которым члены Комитета явно злоупотребили. Во-первых, ни на что данные шаги реально не повлияют, во-вторых, как бы потом не пришлось дезавуировать данную поправку", - сказала Полоскова.

И вообще, отметила она, реваншисты выбрали для попыток раздуть международный скандал вокруг надуманной темы с якобы нарушением прав "узников" очень неподходящее время. Мир сейчас переживает один из самых сложнейших периодов, есть действительно реальные угрозы, в том числе глобальных войн. И на этом фоне всем не до фантазий из прошлого. И нет места откровенному искажению сегодняшней ситуации, с теми же осужденными сепаратистами. Тем более, что сидят они за дело.

"И стыдно должно быть мадам Сирануш заниматься распространением откровенного вранья, когда даже сами объекты ее озабоченности неоднократно отмечали, что претензий к содержанию у них нет. Впрочем, деньги не пахнут. Если только это все не примитивная попытка "отвязаться" от назойливых родственников сидельцев. Из серии: надоели ваши жалобы - так вот вам. И такое может быть.

Эти выпады ничего, кроме раздражения у руководства Армении и здравомыслящих людей в Ереване не вызывают. Очевидно, что кому-то в диаспоре и некоторых странах активно не нравится, что Армения из вечной международной побирухи становится самостоятельным игроком, опирающимся на сотрудничество с соседями. Не нравится то, что Пашинян прямо заявил, что более манипулировать Арменией и делать из нее "яблоко раздора" в регионе не позволит. В том числе используя так называемый "геноцид армян", которого не было на самом деле. Этот нарратив долгое время был элементарным средством заработка для морально нечистоплотных людей. Кстати, я об этом в своей докторской диссертации "Диаспоры в системе международных связей" написала еще в 2000 году, в том числе, на основе архивных материалов", - подчеркнула наша собеседница.

По ее словам, под категорию "страдальцев" теперь попали и осужденные в Баку армянские преступники. И кто-то очень не хочет терять источник дохода, продолжая раскручивать тему вековечного страдания армян и проецируя ее на сегодняшний день.

"Напрасные усилия. Все, господа, эта тема исчерпана. А ее пропагандистов и тех, кто паразитировал на теме "страданий" армянского народа, ждут станки и колхозные поля. Хватит жить за чужой счет. Если вы патриоты Армении, занимайтесь ее развитием, а не строчите кляузы", - резюмировала Татьяна Полоскова.

Лейла Таривердиева