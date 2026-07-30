Литовский журналист рассказал об ужасах, происходивших в Шушинской тюрьме - репортаж AnewZ - ВИДЕО

Телеканал AnewZ опубликовал специальный репортаж, посвященный Шушинской тюрьме, где в годы армянской оккупации содержались азербайджанские пленные.

Как передает Day.Az, в сюжете отмечается, что литовский военный журналист Ричардас Лапайтис посетил тюрьму, чтобы задокументировать место, которое стало символом пыток, голода и психологического террора.

Проходя по тесным камерам, карцерам и показывая так называемый "гроб в стене", журналист рассказал о свидетельствах бывших азербайджанских военнопленных, содержавшихся в Шушинской тюрьме.

По словам Лапайтиса, стены тюрьмы до сих пор хранят память о страданиях людей, которые подвергались здесь жестокому обращению.