Описана опасность пауэрбанков

Внешние батареи призвали не держать выключенными и на виду. Об этом сообщает издание ZDNet, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты портала заметили, что паэурбанки, которые многие используют для зарядки смартфонов, могут вести себя непредсказуемо из-за особенностей литий-ионных аккумуляторов. В этой связи специалисты рекомендовали следить за портативными батареями и описали опасность этого типа гаджетов.

В первую очередь авторы издания призвали читателей приобретать только качественные зарядные устройства. Также ни при каких условиях нельзя пользоваться пауэрбанками в случае видимого повреждения корпуса или провода или при появлении необычного запаха - такие батареи нужно срочно утилизировать "при малейшем намеке на поломку".

В материале говорится, что перевозить с собой портативные зарядки большой емкости не стоит: по словам журналистов, аккумулятора на 10 000 миллиампер-часов хватит, чтобы подзарядить большинство гаджетов. "Держите портативные зарядные устройства на виду, когда они заряжаются или находятся в процессе зарядки", - подчеркнули журналисты ZDNet и попросили пользователей, не накрывать их тканью, бумагой и прочими посторонними предметами. Также они посоветовали отключать от батареи все кабели, когда она не используется.