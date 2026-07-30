США помогли около 1 тыс. судов пройти Ормузский пролив

Вооруженные силы США с начала мая помогли в прохождении Ормузского пролива около 1 тыс. судов. Об этом в соцсети X заявило Центральное командование ВС Соединенных Штатов Америки (CENTCOM), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С начала мая силы CENTCOM помогли обеспечить проход через этот узкий водный путь примерно 1 тыс. судов и транспортировку 500 млн баррелей сырой нефти", - говорится в заявлении.