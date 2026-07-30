https://news.day.az/world/1850990.html США помогли около 1 тыс. судов пройти Ормузский пролив Вооруженные силы США с начала мая помогли в прохождении Ормузского пролива около 1 тыс. судов. Об этом в соцсети X заявило Центральное командование ВС Соединенных Штатов Америки (CENTCOM), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "С начала мая силы CENTCOM помогли обеспечить проход через этот узкий водный путь примерно 1 тыс.
США помогли около 1 тыс. судов пройти Ормузский пролив
Вооруженные силы США с начала мая помогли в прохождении Ормузского пролива около 1 тыс. судов. Об этом в соцсети X заявило Центральное командование ВС Соединенных Штатов Америки (CENTCOM), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"С начала мая силы CENTCOM помогли обеспечить проход через этот узкий водный путь примерно 1 тыс. судов и транспортировку 500 млн баррелей сырой нефти", - говорится в заявлении.
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