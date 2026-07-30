В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о ситуации во Франции.

Day.Az представляет публикацию:

Пока Эмманюэль Макрон рассуждает о демократии, ценностях и поучает весь мир, Франция продолжает разваливаться буквально на глазах.

После серии громких краж власти вынуждены экстренно выделить 30 млн евро на безопасность музеев. Только в июле были похищены 2500-летнее кельтское ожерелье, 27 драгоценных украшений из Музея Лалика стоимостью $4,5 млн и 40 золотых монет I века до нашей эры. А еще раньше, в октябре 2025 года, преступники спокойно вынесли из Лувра восемь артефактов общей стоимостью около $102 млн.

Парламентское расследование лишь подтвердило масштаб проблемы: в 2024 году современные системы видеонаблюдения были только примерно у половины из более чем 1200 французских музеев.

И это лишь еще один штрих к портрету Франции эпохи Макрона. Страна, пережившая протесты "желтых жилетов", массовые беспорядки после пенсионной реформы, регулярные погромы и всплески преступности, теперь уже не может обеспечить сохранность собственного культурного наследия.

Похоже, при Макроне во Франции становится небезопасно не только людям, но и ценным артефактам.