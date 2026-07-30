https://news.day.az/world/1851002.html В США рассказали о последствиях мощной атаки на Иран Новая атака США на Иран не рассматривается американской стороной как возобновление масштабных боевых действий. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В США рассказали о последствиях мощной атаки на Иран

В мире, 30 июля 2026 11:49 (UTC +04:00) 1 156
В США рассказали о последствиях мощной атаки на Иран

Новая атака США на Иран не рассматривается американской стороной как возобновление масштабных боевых действий. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Несмотря на то, что эта атака была масштабнее предыдущих, она не означала возвращения к полномасштабным боевым действиям", - передает издание слова американского чиновника.

Ранее мы писали, что США помогли около 1 тыс. судов пройти Ормузский пролив.

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