Сепаратисты вновь заврались о числе «изгнанных» из Карабаха - РЕПЛИКА

Автор: Ибрагим Алиев

Недавно мы написали о том, как армянских лоббистов взбесило то, что в освобожденном Карабахе стремительно развивается туризм. Их, в частности, возмутило то, что Marriott организовывает туры в регионе Азербайджана. Позже к истерике подключились и сепаратисты. Т.н. "агентство по развитию туризма и культуры" канувшего в лету пресловутого " ̶а̶р̶ц̶а̶х̶а̶".

Что там сказали, мы приводить не будем, ибо все, как всегда, банально - одна и та же ложь, все те же претензии. Абсолютно неинтересно. Внимание привлекло совершенно другое.

В заявлении этой шарашкиной конторы отмечается следующее:

"Пока более 150 тысяч армян остаются насильственно изгнанными со своей земли (прим. - они ушли добровольно, несмотря на предложения остаться - ред.), превращать последствия этнической чистки в объект коммерческой выгоды - нравственно неприемлемо".

Да, чушь собачья, но присмотритесь к цифре. Во время Второй Карабахской войны и по ее итогам сепаратисты и реваншисты постоянно вопили где только можно было вопить, что из Карабаха якобы "были изгнаны 100 тысяч армян". Потом на лоббистских и диаспорских собирунчиках, или на панелях международных структур оглашалась цифра в 120 тысяч. Теперь выясняется, что их, видите ли, было 150 тысяч.

Будто кролики плодятся, ей-богу. Не удивимся, если цифра дойдет до миллиона.

В реальности же их было в разы меньше, чем представляется. Собственно, так они врали всегда. Сначала брали выдумку, затем дружно повторяли ее на всех доступных площадках, а спустя некоторое время уже ссылались друг на друга, выдавая собственную ложь за "подтвержденный факт". Продажный Окампо является ярким примером такой деятельности.

Главное, чтобы все звучало страшно. У сепаратистской арифметики цифры растут сами по себе.

По этой же схеме десятилетиями сочинялась вся мифология вокруг Карабаха. Однако у мифотворчества есть неприятное свойство: рано или поздно сочинители начинают путаться в собственных версиях. Тогда наружу вылезают лишние люди, несуществующие события и совершенно фантастические подробности.

Именно это мы сейчас и наблюдаем. Ложь разрослась настолько, что уже не помещается даже в прежнюю ложь. Такими темпами число т.н. "изгнанных" из Карабаха скоро превысит население всей планеты. Смешно и только.