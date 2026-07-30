Во Франции сгорел целый городок - ВИДЕО

Во Франции разгорелся скандал после крупного лесного пожара в коммуне Ле-Порж. Огонь уничтожил около 185 домов, тысячи жителей остались без крова и имущества.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ле-Порж стал одним из самых пострадавших населённых пунктов в зоне мегапожара, который охватил десятки тысяч гектаров на юго-западе страны.

Местные жители обвиняют власти в том, что их фактически "оставили один на один" с огнём. По их словам, в критический момент они не получили SMS-оповещений и не видели достаточного числа пожарных машин, пока пламя приближалось к домам. Многие считают, что основные силы были брошены на защиту престижного района Cap Ferret, известного дорогими виллами и домами состоятельных владельцев. Пострадавшие уже объединились в группу и ищут юристов, чтобы установить ответственность за произошедшее"

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