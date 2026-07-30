https://news.day.az/world/1851018.html Правительство Армении уйдет в отставку Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал дату отставки правительства. Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ. "Это последнее заседание правительства в нынешнем составе", - заявил Пашинян, завершая заседание кабмина в четверг.
Правительство Армении уйдет в отставку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал дату отставки правительства.
Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.
"Это последнее заседание правительства в нынешнем составе", - заявил Пашинян, завершая заседание кабмина в четверг.
По его словам, в связи с формированием Национального собрания 9-го созыва правительство в воскресенье подаст в отставку.
После этого президент Армении назначит премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре