Правительство Армении уйдет в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал дату отставки правительства.

Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.

"Это последнее заседание правительства в нынешнем составе", - заявил Пашинян, завершая заседание кабмина в четверг.

По его словам, в связи с формированием Национального собрания 9-го созыва правительство в воскресенье подаст в отставку.

После этого президент Армении назначит премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством.