Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ

31 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно сухая погода.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, северо-западный ветер, временами усиливающийся, днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 22-25 градусов тепла, днем - 29-33 градуса тепла. Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 70-75%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана также ожидается преимущественно сухая погода. Однако днем в отдельных горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди и грозы. В некоторых горных местностях местами ожидается туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27 градусов тепла, днем - 34-38 градусов тепла, в горах ночью - 15-20 градусов тепла, днем - 23-28 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az