Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Марокко

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Марокко Мухаммеду VI по случаю 30 Июля - национального праздника Королевства Марокко.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше Величество,

Дорогой брат,

Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана выразить Вам и в Вашем лице Вашему братскому народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Королевства Марокко.

Мы придаем особое значение азербайджано-марокканским отношениям, основанным на исторических корнях и добрых традициях.

Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для дальнейшего укрепления дружественных связей, объединяющих наши страны и народы, успешного продолжения нашего взаимовыгодного сотрудничества.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности, а Вашему братскому народу - постоянного благополучия и процветания".