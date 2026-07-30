https://news.day.az/world/1851014.html Илон Маск решил проспонсировать предвыборную гонку в США Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск решил возобновить деятельность своего политического фонда America PAC для того, чтобы оказать материальную помощь республиканцам в рамках промежуточных выборов в Конгресс США. Об этом узнали журналисты портала Axios, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Илон Маск решил проспонсировать предвыборную гонку в США

В мире, 30 июля 2026 12:44 (UTC +04:00) 595
Илон Маск решил проспонсировать предвыборную гонку в США

Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск решил возобновить деятельность своего политического фонда America PAC для того, чтобы оказать материальную помощь республиканцам в рамках промежуточных выборов в Конгресс США. Об этом узнали журналисты портала Axios, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что крупные инвестиции будут осуществляться для того, чтобы повысить явку избирателей. В этот раз кампанию могут построить на поквартирном обходе, рекламе в медиа и рассылках. Вероятно, это должно завлечь консервативную часть избирателей, которые зачастую пропускают промежуточное голосование.

По данным издания, миллиардер уже обсудил форматы помощи с командой главы Белого дома Дональда Трампа. Руководить этим проектом будет его советник Крис Янг. America PAC планирует взять работу с избирателями в очном формате, тогда как остальные структуры могут в этот момент полностью сосредоточиться на телевизионной рекламе.

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