https://news.day.az/azerinews/1873918.html Prezident İlham Əliyev Dublində Moldova Prezidenti ilə görüşüb - FOTO Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 12-də Dublində "Avropa Siyasi Birliyi"nin 9-cu Zirvə Toplantısı çərçivəsində Moldova Respublikasının Prezidenti Maya Sandu ilə görüşüb.

Prezident İlham Əliyev Dublində Moldova Prezidenti ilə görüşüb - FOTO

Azərbaycanca, 12 ноября 2026 16:21 (UTC +04:00) 232
Prezident İlham Əliyev Dublində Moldova Prezidenti ilə görüşüb

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 12-də Dublində "Avropa Siyasi Birliyi"nin 9-cu Zirvə Toplantısı çərçivəsində Moldova Respublikasının Prezidenti Maya Sandu ilə görüşüb.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, söhbət zamanı dövlətimizin başçısının Maya Sandu ilə görüşləri, həmçinin yüksəksəviyyəli qarşılıqlı səfərlər məmnunluqla xatırlandı.

Prezident Maya Sandu Moldovanın Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlığına toxundu və bunu inkişaf etdirməkdə maraqlı olduqlarını bildirdi.

Moldova Prezidenti ölkəsinin enerji təhlükəsizliyinə göstərilən dəstəyə görə təşəkkürünü ifadə etdi.

Azərbaycan və Moldova prezidentləri münasibətlərimizin perspektivlərinə, iqtisadi-ticari əlaqələrin genişləndirilməsinə, həmçinin kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq məsələlərinə dair fikir mübadiləsi apardılar.

  • Prezident İlham Əliyev Dublində Moldova Prezidenti ilə görüşüb
  • Prezident İlham Əliyev Dublində Moldova Prezidenti ilə görüşüb
  • Prezident İlham Əliyev Dublində Moldova Prezidenti ilə görüşüb
  • Prezident İlham Əliyev Dublində Moldova Prezidenti ilə görüşüb
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