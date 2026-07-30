Сколько детей зарегистрировались для обучения в дошкольных группах в Баку?
По состоянию на 12:00 30 июля электронную регистрацию в дошкольные группы общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению образования Баку, прошли 16 694 ребёнка.
Об этом сообщили Day.Az в Управлении образования Баку.
Отмечается, что из числа прошедших электронную регистрацию активные заявки были поданы на 12 681 ребёнка.
Регистрация в дошкольные группы проводится через электронную систему www.mektebeqebul.edu.az. Выбор школы и учителя для азербайджанского сектора был активизирован 21 июля, а для секторов с преподаванием на других языках - 22 июля. Приём в дошкольные группы продолжится до 14 сентября. Представление документов в общеобразовательные учреждения будет осуществляться с 1 по 30 сентября 2026 года.
Отметим, что в дошкольные группы принимаются дети, которым в этом году исполняется 5 лет, то есть дети 2021 года рождения.
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