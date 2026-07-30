https://news.day.az/society/1851038.html Стало известно, когда начнется выбор специальностей в колледжи Выбор специальностей для поступления в колледжи на базе 9-летнего общего среднего образования стартует 3 августа. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), абитуриенты смогут подать заявления на выбор специальности до 9 августа.
Стало известно, когда начнется выбор специальностей в колледжи
Выбор специальностей для поступления в колледжи на базе 9-летнего общего среднего образования стартует 3 августа.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), абитуриенты смогут подать заявления на выбор специальности до 9 августа.
Кроме того, ГЭЦ опубликовал третий номер журнала "Абитуриент", а также проходные баллы, сформировавшиеся по итогам конкурса приема в колледжи на базе 9-летнего образования в 2025 году.
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