Стало известно, когда начнется выбор специальностей в колледжи

Выбор специальностей для поступления в колледжи на базе 9-летнего общего среднего образования стартует 3 августа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), абитуриенты смогут подать заявления на выбор специальности до 9 августа.

Кроме того, ГЭЦ опубликовал третий номер журнала "Абитуриент", а также проходные баллы, сформировавшиеся по итогам конкурса приема в колледжи на базе 9-летнего образования в 2025 году.