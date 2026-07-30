Какая погода ждет Азербайджан в августе? - ПРОГНОЗ

В августе в Азербайджане средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы, а в некоторых районах - немного выше нормы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, месячное количество осадков, предположительно, будет соответствовать климатической норме.

По прогнозам синоптиков, в первые дни августа на большей части территории страны сохранится преимущественно сухая погода. Лишь в отдельных горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди и грозы.

В Баку и на Абшеронском полуострове средняя месячная температура воздуха составит 26-28 градусов тепла, что соответствует климатической норме или немного превышает ее. Ночью ожидается 22-27 градусов, днем - 30-35 градусов, а в отдельные дни первой и второй декад месяца температура может приблизиться к 40 градусам. Количество осадков прогнозируется в пределах нормы (6-8 мм).

В Нахчыване, Джульфе, Ордубаде, Садараке, Шахбузе и Шаруре средняя температура составит 27-29 градусов тепла. Ночью ожидается 22-27 градусов, днем - 33-38 градусов, а в отдельные дни первой и второй декад воздух может прогреваться почти до 41 градуса. Осадки ожидаются в пределах климатической нормы (6-10 мм).

В Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавенде, Агдаме, Геранбое, Дашкесане и Гедабее средняя температура воздуха составит 22-25 градусов тепла, что соответствует климатической норме. Ночью прогнозируется 15-20 градусов, днем - 22-27 градусов, а в отдельные дни первой и второй декад температура может достигать 34-38 градусов. Количество осадков ожидается в пределах нормы (26-55 мм).

В Джебраиле, Кяльбаджаре, Губадлы, Лачыне и Зангилане средняя температура составит 23-25 градусов тепла. Ночью ожидается 15-20 градусов, днем - 22-27 градусов, в отдельные дни первой и второй декад - 35-38 градусов. Осадки прогнозируются в пределах климатической нормы (15-37 мм).

В Газахе, Гяндже, Агстафе, Шамкире, Товузе, Тертере и Физули средняя температура воздуха составит 25-28 градусов тепла, что соответствует норме или немного превышает ее. Ночью ожидается 22-27 градусов, днем - 33-38 градусов, а в отдельные дни первой и второй декад - до 41 градуса. Количество осадков ожидается в пределах нормы (19-27 мм).

В Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Агсу, Шамахы, Сиязане, Шабране, Хызы, Губе, Хачмазе и Гусаре средняя температура составит 23-27 градусов тепла. Ночью прогнозируется 19-24 градуса, днем - 30-35 градусов, а в отдельные дни первой и второй декад температура может достигать 37-39 градусов. Осадки ожидаются в пределах климатической нормы, а местами - несколько выше нее (13-116 мм).

В Евлахе, Гёйчае, Агдаше, Кюрдамире, Имишли, Агджабеди, Мингячевире, Бейлагане, Сабирабаде, Саатлы, Ширване, Гаджигабуле, Зардабе, Сальяне и Нефтчале средняя температура воздуха составит 27-29 градусов тепла. Ночью ожидается 22-27 градусов, днем - 33-38 градусов, а в отдельные дни первой и второй декад - до 41 градуса. Количество осадков прогнозируется в пределах нормы (6-22 мм).

В Масаллы, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Билясуваре, Астаре и Джалилабаде средняя температура составит 24-27 градусов тепла, что соответствует климатической норме или немного превышает ее. Ночью ожидается 22-27 градусов, днем - 30-35 градусов, а в отдельные дни первой и второй декад - до 38 градусов. Количество осадков прогнозируется в пределах климатической нормы (13-83 мм).

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