https://news.day.az/world/1851040.html На орбиту выведены спутники военно-космической разведки США - ВИДЕО SpaceX запустила ракету со спутниками для нужд военно-космической разведки США. Деятельность Национального управления военно-космической разведки строго засекречена. Параметры и описание аппаратов не раскрываются. Это уже четвертый в 2026 году запуск SpaceX в интересах американской разведки.
На орбиту выведены спутники военно-космической разведки США - ВИДЕО
SpaceX запустила ракету со спутниками для нужд военно-космической разведки США.
Деятельность Национального управления военно-космической разведки строго засекречена. Параметры и описание аппаратов не раскрываются. Это уже четвертый в 2026 году запуск SpaceX в интересах американской разведки.
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