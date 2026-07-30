https://news.day.az/world/1851040.html

На орбиту выведены спутники военно-космической разведки США - ВИДЕО

SpaceX запустила ракету со спутниками для нужд военно-космической разведки США. Деятельность Национального управления военно-космической разведки строго засекречена. Параметры и описание аппаратов не раскрываются. Это уже четвертый в 2026 году запуск SpaceX в интересах американской разведки.