Стало известно о тяжелом состоянии Агиля Меликова

У заслуженного деятеля искусств Азербайджана, обладателя персональной пенсии Президента Азербайджана, известного знатока мугама и ханенде Агиля Меликова возникли серьезные проблемы со здоровьем, говорится в сообщении пресс-службы Международного центра мугама, передает Day.Az.

По имеющейся информации, состояние здоровья артиста оценивается как тяжелое. В настоящее время он госпитализирован в одну из частных клиник столицы, где проходит подготовку к операции на сердце.

Сообщается, что Агиль Меликов находится под постоянным наблюдением врачей и получает необходимое лечение. Медики проводят все необходимые процедуры, а в ближайшее время ему предстоит кардиохирургическая операция.

Отметим, что Агиль Меликов является одной из известных фигур азербайджанского мугамного искусства. На протяжении многих лет он ведет педагогическую деятельность в Азербайджанской национальной консерватории, внося значительный вклад в сохранение и популяризацию национального музыкального наследия.

О состоянии здоровья артиста будет сообщено дополнительно по мере поступления новой информации.